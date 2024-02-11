Lefke haftalar sonra kazandı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Berk Bağrıkara

Lefke: İrfan, Aykut, Uvanç (46’Gökhan)Mustafa, Yılmaz (66’Okan) Assamoi, Armstrong, Yakup, Mehmet Ali (46’İssa) Erkan (56’Nevzat) Kaan

TOL: Oğuzhan, Hikmet, Yunus Emre, Mustafa (83’Hakan) Emre Can, Sillah, Ahmet, Mahmut, Adil (46’Bedirhan) Doku (70’Cemal) Tuğberk (86’Ahmet)

Goller: 64’Mustafa, 75-89’Kouassi (Lefke)



Aksa Süper Ligi’nin 18. Hafta maçında Lefke konuk ettiği Türk Ocağı’nı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek büyük moral buldu. Lefke’yi galibiyete götüren golleri Mustafa ve Kouassi (2) atı. Bu galibiyetle Lefke puanını 20’ye yükseltirken, T.Ocağı 6 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken iki takımın da gol çabaları sonuç bulmadı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Lefke tüm oyunu Türk Ocağı kalesine yükleyerek gol aramaya başladı.

64. dakikada gelişen Lefke atağında Mustafa’nın vuruşunda top filelere gidince Lefke Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçti.

75. dakikada gelişen atakta ise Kouassi’nin vuruşunda Oğuzhan topa engel olamadı ve skor 2-0 oldu.

89. dakikada gelişen Lefke atağında ikinci golün sahibi Kouassi kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0’a getirdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Lefke konuk ettiği Türk Ocağı’nı 3-0 yenerek 6 hafta sonra puanla tanıştı.

Bu sonuçla Lefke puanını 20’ye çıkarırken Türk Ocağı 6 puanda kaldı.

