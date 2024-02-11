Fenerbahçe, evinde Alanya’ya takıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. 4 golün atıldığı mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri 49. dakikada Dusan Tadic (Penaltı) ve 59. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Alanyaspor'un gollerini 12 ve 63. dakikalarda Antonio Augusto kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 64'e çıkardı ancak liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Son 4 maçta 3. beraberliğni alan Alanyaspor ise 28 puana yükseldi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı, Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

