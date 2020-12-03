Korbay: Önemli görevlerimiz var

Futbolcular Derneğinin yeni başkanı BerkemKorbay, başkan seçildikten sonra ilk açıklamasını yaparken, “Futbolcular Derneğini derleyip toparlamak için oldukça önemli görevlerimiz vardır. Artık en fazla ses bize ait olmalıdır. Derneğimiz, futbolcu kardeşlerimizindir.” ifadelerini kullandı

NECATİ KÜLAHLILAR

Futbolcular Derneğinin olağan üstü genel kurulu Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Genel Merkezinde yapılmış ve iki başkan adayındanBerkemKorbay, 42 oy alarak 26 oy alan Fırat Ersalan’ı geride bırakıp derneğin yeni başkanı olmuştu.

Fırat Ersalan,başkanlık için yarıştıkları genel kurul sonunda, BerkemKorbay’ı başkan seçildikten sonra ilk tebrik eden kişi olmuştu.

Genel kurul öncesinde de birlik – beraberlik mesajları veren ikiliden başkan seçilen BerkemKorbay, başkan seçildikten sonra ilk açıklamasını sosyal medya aracılığı ile yaptı. BerkemKorbay’ın açıklaması şöyle:

“02 Aralık 2020 itibariyle, memlekette solumayı istediğimiz havada, Fırat Ersalan ile abi –kardeş ilişkimizi daha da pekiştirecek tatlı bir seçim yaşadık.

Amansız zafer konuşması birlikte çektiğimiz resimden daha değerli olamaz. Uygun görüp beni seçenlere teşekkürlerimi iletiyorum.

Futbolcular Derneğini derleyip toparlamak için oldukça önemli görevlerimiz vardır. Bu görevlerin başında üye sayısını artırmak vardır. Artık en fazla “ses” bize ait olmalıdır. Kapınızı çalacağıma emin olabilirsiniz. Saygı – sevgi – samimiyet ve en önemlisi dik duruşu bozmadan, futbolcu yoldaşlarım, başkanlarım, federasyonumuz, Kulüpler Birliği ve futbola gönül veren herkesle iş birliği içerisinde olacağım. Uzlaşmacı, kulak vererek futbolu “bir çatı altında” buluşturma hayalimi inşallah çok üst kademelere hep birlikte çekeceğiz.

Yönetimimiz, sözleşme konusunda geldiğimiz nokta, ziyaretlerimiz gibi konularda kısa zaman içerisinde detaylı ve şeffaf şekilde bilgilendirme yapacak. Dilediğiniz her zaman bizi arayabilir, yazabilir ve ulaşabilirsiniz. Futbolcular Derneği, futbolcu kardeşlerimizindir.”

