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Koopspor finalist

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ÖYAK – Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası’nda,Mağusa Gelişim Akademisi’ni 13 sayı farkla mağlup eden Koopspor finale yükseldi

Koopspor finalist
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 Erkekler kategorisi için organize edilen Öyak- Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası’nda Koopspor finale yükseldi.
Turnuvanın yarı final ilk maçında rakibi Mağusa Gelişim Akademisi’ni (MGA) 13 sayı farkla 69-56 mağlup edenKoopspor ilk finalist oldu. Koopspor,finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi oldu.
Öyak-Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası final karşılaşması 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
 
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