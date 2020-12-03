Koopspor finalist

ÖYAK – Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası’nda,Mağusa Gelişim Akademisi’ni 13 sayı farkla mağlup eden Koopspor finale yükseldi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 Erkekler kategorisi için organize edilen Öyak- Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası’nda Koopspor finale yükseldi.

Turnuvanın yarı final ilk maçında rakibi Mağusa Gelişim Akademisi’ni (MGA) 13 sayı farkla 69-56 mağlup edenKoopspor ilk finalist oldu. Koopspor,finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi oldu.

Öyak-Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası final karşılaşması 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

