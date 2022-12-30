Kolu kırılan Ertaç, ameliyat oldu

AKSA Süper Ligde dün oynanan Miracle Değirmenlik – Türk Ocağı maçının son dakikalarında sol el bileğinden sakatlanan Türk Ocağı kaptanı Ertaç Taşkıran bugün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatla kemikte bulunan parçalı kırık tedavi edilirken, Ertaç’ın koluna tel takıldı. Ağrısı bulunmayan ve hastanede tedavisi süren Ertaç’ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Ertaç’ın ameliyatı ile ilgili kulübü Türk Ocağı’nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Dün oynanan Değirmenlik maçının son dakikalarında el bileginden sakatlanan kaptanımız Ertaç Taşkıran bugün Yakın Doğu Üniversitesi hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Kaptanımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken en kısa zamanda yeniden formasına kavuşacağını ümit ediyoruz.”

