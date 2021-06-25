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Çavuş, Yeni Boğaziçi ile yolları ayırdı

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Çavuş, Yeni Boğaziçi ile yolları ayırdı
Takımlar yeni sezon hazırlıklarına başlarken, kadrolarını şekillendirmek için transfer çalışmaları da yürütüyor.
Transfer çalışmaları yürüten kulüplerden olan Yeni Boğaziçi’nin, tecrübeli orta saha futbolcusu Mehmet Çavuş ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Yeni Boğaziçi geçtiğimiz sezon Mehmet Çavuş’un bonservisini almış ancak sezon iptal edilince futbolcuya resmi imza attırmamıştı.
Birçok takımda şampiyonluk yaşayan başarılı orta saha futbolcusu Mehmet Çavuş ise Yeni Boğaziçi ile anlaşamadığından dolayı kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
 
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