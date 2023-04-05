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Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet

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K.Kaymaklı, konuk olduğu Doğan Türk Birliği’ni 1-0 mağlup ederek arka arka ikinci galibiyetini alarak ligde rahat bir nefes aldı

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Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
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Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Cem Öksüzoğulları, Özal Çağlayan
Doğan T. Birliği: Hakan, Ahmet, Salih, Mustafa Kemal, Ahmet Savaşan, Farouk(Muhammet),  Halil(Efe), Emin(Yusuf), Tansel, Arda, Ali, Billy Micheal(Hamit) .
K.Kaymaklı: Salih, Mehmet Kaygısız, Sena, Arda, Mehmet Öztürk(Emre), İbrahim (Celal), Felix, Ahmet Hatay, Adnan(Hasan), Kemal(Arcan), Yağış(Ahmet).
GOL: Dk.6 Obada Felix (K. Kaymaklı)
 
AKSA Süper Lig’in 24. haftasında ligin rahat takımlarından Doğan Türk Birliği, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Maçı 6. dakikada Felix’in kaydettiği golle Küçük Kaymaklı, 1-0 kazandı. Son üç maçında 7 puan çıkaran Küçük Kaymaklı 27 puana yükselerek rahat bir konuma yerleşti. Doğan Türk Birliği ise 41 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Küçük Kaymaklı, Çetinkaya’yı konuk edecek. Doğan Türk Birliği ise Yenicami’nin konuğu olacak.

(Fotoğraf: Özgür Göksel)
 
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