Drag sezonu, Cahit Necipoğlu Drag Yarışı ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği yeni sezona başlıyor. Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde Cahit Necipoğlu Drag Yarışı ile başlıyor. Kayıtların 70’e ulaştığı organizasyon Akıncılar Tünel Yolu’nda olacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve geri sayım başladı. Adanın en hızlı otomobilleri, Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Cahit Necipoğlu Drag Yarışı ile piste çıkacak. Akıncılar yolundaki tünelde ter dökecek olan yarışçılar sınıflarında birincilik kovalayacak.

Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Cahit Necipoğlu Ltd.nin yarış sponsorluğunun yanı sıra; Değirmenlik Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Comment Printing, Capital Radyo ve Near East Bank’ın katkılarıyla yapılacak organizasyon 8 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren yapılacak sıralamalarla başlayacak. Ayrıca cumartesi günü yarış dışı süre almalara da müsaade edilecek. Heyecanın dozu ise 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 14.00’den itibaren başlayacak olan ikili eşleşmelerle artacak.

KAYITLAR 70’E ULAŞTI

Her yarış olduğu gibi yine 9 saniye ile 15 saniye arası 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağı organizasyonda kayıtlar 70’e ulaştı. 7 pilotun Türkiye’den, 4 pilotun da güneyden katılacağı yarışta 5 de kadın pilot yine her yarış olduğu gibi piste çıkacak. 52bin Türk Lirası toplam para ödülünün olacağı organizasyonda kıyasıya bir kapışma yaşanacak.

ORGANİZASYON 2021 VE 2022 ÖDÜL TÖRENİ İLE BAŞLAYACAK

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre 8 Nisan 2023 Cumartesi günü sıralama seansından önce düzenlenecek tören ile 2021 ve 2022 Güven Sigorta Drag Şampiyonalarında dereceye girenlere kupaları takdim edilecek.