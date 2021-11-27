Kartal'ın kabusu bitmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla yenildi. Ligde Üst üste 4. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılarda Necip Uysal, 39. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçtan da mağlup ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'de de kötü gidişatı durduramadı. GZT Giresunspor'u konuk eden siyah-beyazlı ekip sahadan 4-0 gibi farklı bir yenilgiyle ayrıldı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada konuk GZT Giresunspor, VAR incelemesi sonrası 20. dakikada penaltı kazandı. Penatıyı golle çevren Fousseni Diabate, Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, 36. dakikada Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek 39. dakikada kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan ihraç etti.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada kaleci Mert Günok'un hatasını iyi değerlendiren Giresunspor'un forveti Balde, farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Karadeniz temsilcisi, Serginho ile 64'te skoru 3-0 yaptı.

90. dakikada GZT Giresunspor 4. golü kaydetti. Kaleci Mert Günok, Beşiktaş ceza sahasına gönderilen topu kontrol etmek için geri geri giderken bir anda yerde kaldı. Topu kapan Flavio, kaleci yerde hareketsiz yatarken topu arka direğe çevirdi Champness meşin yuvarlağı boş kaleye attı: 4-0.

Mert Günok bu golün ardından sedyeyle oyun alanını terk ederken kalan sürede başka gol olmadı ve Giresunspor, zorlu Beşiktaş deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla son dönemin çıkıştaki ekibi GZT Giresunspor, puanını 16'a çıkarırken ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş, 20 puanda kaldı.Siyah-beyazlı ekip, son 12 resmi mücadelenin 10'nunda mağlup oldu.