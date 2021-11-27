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Merih Demiral'lı Atalanta, Juventus'u deplasmanda yıktı

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İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 14. haftasında Atalanta, Juventus'u deplasmanda 1-0 yendi. Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, eski takımı Juventus'a karşı 90 dakika sahada mücadele etti.

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Merih Demiral'lı Atalanta, Juventus'u deplasmanda yıktı
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Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, ligin iddialı takımlarından Atalanta’yı konuk etti.

Maçın ilk yarısında ev sahibi takım pozisyonlar bulmasına karşın Atalanta, Duvan Zapata ile 28. dakikada öne geçti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de gol için fırsatlar yakalasa d maçta başka gol olmadı ve Atalanta, Juventus'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla, Atalanta puanını 28'e yükseltti ve 4. basamaktaki yerini korudu. Bu galibiyet ayrıca, Atalanta’nın Juventus’u Torino’da 1989’dan bu yana yendiği ilk maç oldu.

Juventus ise ligde 5. yenilgisini Atalanta karşısında yaşadı. Siyah-beyazlılar, 21 puanla 8. sırada yer aldı. Allegri yönetimindeki Juventus, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye 4-0 kaybettikten sonra ligde de yenilerek üst üste 2. maçında sahadan boynu bükük ayrıldı.

Bu arada, Atalanta kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede eski takımı Juventus'a karşı 90 dakika sahada mücadele etti.

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