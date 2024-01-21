Kupada son 16’ya kalanlar belirlendi

Northernland Kıbrıs Kupası 1.Turu dün oynanan maçlarla tamamlanırken son 16’ya kalanlarda belirlendi.
İlk tur maçları sonunda Cihangir, MTG, Y. Dumlupınar, Göçmenköy, C. B. Gençlik Gücü, M. Karşıyaka, Yeşilova, Doğan T. Birliği, Yenicami, Lefke, Yeniboğaziçi, Pera G.Birliği, Mesarya, K.Kaymaklı, Değirmenlik ve Yalova son 16’ya kalan takımlar oldu.
Northernland Kıbrıs Kupası 1.Tur maç sonuçları
K.Kaymaklı-Ünimar Maraş : 2 -2 (Uzt. 3 – 2)
Hamitköy-China B.G.Gücü :1 – 3
Mormenekşe-Göçmenköy : 0 – 1
M.Değirmenlik-Çetinkaya: 2 – 0
Mağusa T.Gücü-M.Hacıali Yılmazköy: 4 – 1
M.Karşıyaka-Esentepe: 4 – 0
A.Yeşilova-Girne H.Evi: 2 – 0
Binatlı-Doğan T.Birliği: 0 – 3
Yenicami-Gönyeli: 2 – 0
Cihangir-Baf Ü.Yurdu: 4 – 0
Dem’s Cons.Çanakkale-Yeniboğaziçi: 0 – 5
Lapta-Yonpaş Dumlupınar: 1 – 2
Türk Ocağı-Yalova: 2 – 2 (Uzt. 3 – 5)
Düzkaya-Mesarya: 2 – 2(Uzt. 2 – 3)
Geçitkale-Lefke: 2 – 2 (Uzt. 2 – 4)
Pera L.G.Birliği-Ozanköy: 4 - 1
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