Kanlı, GG'de doğacak

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Gençlik Gücü, önemli isimlerle kadrosunu takviye etmeye devam ediyor.

K-PET Birinci Ligde şampiyonluğu hedefleyecek olan Gençlik Gücü, Hamitköy'ün yıldızı Hasan Akkuyu ile anlaştıktan sonra deneyimli defans futbolcusu Hasan Kanlı ile de anlaştı. Son olarak Doğan Türk Birliği forması giyen Hasan Kanlı uzun süre ayrı kaldığı futbola Gençlik Gücü forması ile dönecek.Hasan trasnfer sezonunun açılmasıyla yeni takımına imza atacak.

