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Kadınlar Kıbrıs Kupası heyecanı başlıyor

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Kadınlar Kıbrıs Kupası heyecanı başlıyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 2023-24 sezonu mücadelesi başlıyor.
Kupada ilk tur karşılaşmaları bugün saat 14.00’te oynanacak. Geçtiğimiz sezonu ilk beş sıra içerisinde tamamlayan takımların çeyrek finalden dahil olacağı kupanın 1. Turu tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
1. Tur maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Kadınlar Kıbrıs Kupası 1. Tur
Attila Topaloğlu Sahası: Taşkınköy – T. Ersalıcı Dikmen Gücü (Nurhan Kutlugün)
M. Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova – M. Değirmenlik(Ferdi Güzel)
Geçitkale Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Doğan T. Birliği (Rüya Sakallı)
 
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