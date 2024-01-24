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BRT yasta

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BRT yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet etmiş sevilen bir sima olan İbrahim Sevinç dün hayata gözlerini yumdu.
Sevinç’in vefatı başta ailesi olmak üzere BRT’de yıllarca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
İbrahim Sevinç’in cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek. Sevinç için ayrıca saat 10.30’da BRTK binasında tören düzenlenecek.
 
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