İskele spor kompleksine kavuşacak

Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü ile İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü arasında, rekreasyon amaçlı kullanım izni verilen Spor Kompleksi Proje alanının kamusal amaçlı kullanımını öngören protokolimzalandı

Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü ile İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü arasında, kulübe kamusal kullanım amaçlı arazi verilmesiyle ilgili protokol, Başbakan Ersan Saner’in huzurunda imzalandı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, İskele bölgesini ziyaret ederek temaslarda bulundu.

İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nü ziyaret eden Başbakan Saner, Larnaka Gençler Birliği’ne rekreasyon amaçlı kullanım izni verilen Spor Kompleksi Proje alanında incelemelerde bulundu.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Saner’e projeyle ilgili bilgi verdi. Saner’e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti. Başbakan Saner ve beraberindekiler, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde yer alan, arazinin spor kulübüne kullanım izni veren protokolün imza törenine katıldı.

Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü ile İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü arasında, söz konusu arazinin kamusal amaçlı kullanımını öngören protokol, Başbakan Ersan Saner’in huzurunda imzalandı.

21 dönüm arazinin rekreasyon amaçlı kullanımına izni veren protokole onur konuğu olarak imza koyan Başbakan Saner, imzalanan protokolün İskeleye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.



