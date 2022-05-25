İncirli sezona mangal partisiyle veda etti

Aksa 1.ligde mücadele eden İncirli’de kulüp Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki yönetim takıma sezon sonu yemek vererek vedalaştı. İncirli Spor Kulübü başkanı Derviş Hulusioğlu, yöneticiler, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, futbolcular ve davetliler katıldı. İncirli futbol takımı 2021-2022 sezonu play-out oynamadan kapatmasının ardından düzenlenen yemekte bir araya gelindi.

İncirli’de başkan Derviş Hulusioğlu ve yöneticiler tarafından mangal partisi yapılarak sezon sonu yoğun ve sıkıntılı geçen sezonun stresi atılarak güzel bir akşam geçirildi. Oldukça neşeli saatlerin yaşandığı mangal partisinde futbolcular sezon boyunca oynanan maçlar ilgili değerlendirmeler, yaşanan önemli anlar konuşularak, zaman zaman yapılan şakalarla geceye renk katarak keyifli bir akşam geçirilirken, başkan, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular sezon yorgunluğunu ve stresini de üzerlerinden atmış oldu.

