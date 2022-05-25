Yenicami’nin genç yeteneği ameliyat oldu

Aksa Süper Lig ekibi Yenicami’nin genç orta sahası Kaan Erdoğan başarılı bir operasyon ile ameliyat oldu.
Yenicami Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Kaan Erdoğan’a geçmiş olsun dileği iletildi.
Yapılan paylaşım şöyle:
“Futbolcumuz Kaan Erdoğan başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Kaan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”
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