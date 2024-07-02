İlyas Barut, Türk Ocağı’nda

Aksa 1. Ligin yeni ekibi Türk Ocağı yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye başladı. Geçtiğimiz sezon M. Değirmenlik’te Türkiyeli futbolcu kontenjanıyla oynayan İlyas Barut ile anlaşmaya vardı.

Türk Ocağı kulübü İlyas Barut transferini şöyle duyurdu:

“Takımımız, geçen sezon Miracle Değirmenlik’te forma giyen İlyas Barut ile 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır.

Aileye hoş geldin İlyas “

