İlk perde açılıyor

Ülkemiz futbol liglerinde 2022-23 sezonunun ilk perdesi bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasıyla açılıyor

Aksa Futbol Liglerinde 2022-23 sezonu yaklaşık 4 aylık bir aranın ardından bugün oynanacak olan Aksa Süper Lig mücadelesiyle başlıyor. Süper Ligin açılış maçında Türk Ocağı ile Mağusa Türk Gücü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya gelecekler.

Ligin son şampiyonu ve Süper Kupanın sahibi Mağusa Türk Gücü’nün yine şampiyonluk hedefi, Türk Ocağı’nın ise sürpriz takım olma düşüncesiyle lige başlayacağı ilk hafta maçının hakemi ise Utku Hamamcıoğlu olacak.

Aksa Liglerinde ilk hafta maçları 5 günde oynanacak. Cuma günü Süper Lig’de Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar ile Cihangir karşılaşacak. 1. Lig’de ise Esentepe ile Girne Halk Evi karşılaşması ilk haftanın açılış mücadelesi olacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de bugün ve yarın oynanacak maçların programı ve hakemleri ise şöyle:

22 Eylül Perşembe

AKSA Süper Lig(19.00)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Mağusa T. Gücü: Utku Hamamcıoğlu

23 Eylül Cuma

AKSA Süper Lig (Saat 19.00)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Cihangir: Evren Karademir

AKSA Birinci Lig (saat16.30)

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Girne H. Evi: Fehim Dayı

