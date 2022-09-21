Başarılı antrenörler onure edildi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri daha sonra tamamlanan İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde ve Puma Kadınlar liginde başarılı olan antrenörlere de ek ödül töreni düzenleyerek ödüllendirdi.

Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2021-2022 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirlenerek dün akşamı saat 19:00 da Lefkoşa Paradise Park’da gerçekleştirilen yemekli ödül töreniyle ödülleri verildi. Geceye Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Asbaşkan Oktay Çocuk da katıldı.

