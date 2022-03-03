İktisatbank BTM 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

İktisatbank BTM 1. Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
5 Mart 2022 – Cumartesi
10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Geçitkale (Hakan Ünal)
10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Türkmenköy (Burak Mandıralı)
10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-SFC 1461 İskele Trabzon (Hüseyin Özaşık)
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Gülgün Süt Düzova (Mehmet V.Çelik)
14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Yenierenköy (Necmi Bulut)
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
6 Mart 2022 – Pazar
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Ozanköy (Ömer Doğru)
10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Dikmen Gücü (İsmail Ercan)
10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Karaoğlanoğlu (Fatih Bardakçıoğlu)
10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Doğancı (Tufan Çerçioğlu)
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Sadrazam Kayalar (Olgun Canik)