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İktisatbank BTM 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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İktisatbank BTM 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

İktisatbank BTM 1. Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup

5 Mart 2022 – Cumartesi

10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Geçitkale (Hakan Ünal)

10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Türkmenköy (Burak Mandıralı)

10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-SFC 1461 İskele Trabzon (Hüseyin Özaşık)

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Gülgün Süt Düzova (Mehmet V.Çelik)

14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Yenierenköy (Necmi Bulut)

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup

6 Mart 2022 – Pazar

10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Ozanköy (Ömer Doğru)

10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Dikmen Gücü (İsmail Ercan)

10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Karaoğlanoğlu (Fatih Bardakçıoğlu)

10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Doğancı (Tufan Çerçioğlu)

10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Sadrazam Kayalar (Olgun Canik)

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