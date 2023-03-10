Acılı ailelerin adalet haykırışı

İsias Otel ile ilgili tutuklamalar sonrası adalet bekleyen aileler, otel ile ilgili ihmali olanların yargılanmasını istiyor... Bu amaçla da her akşam sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılıyor... İşte o paylaşımlardan bazıları:

“Bir daha gülmen için canımı verirdim”



İsias Otel enkazında yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Ayhan Ekiz’in annesi Meltem Ekiz'den duygu dolu paylaşım:

"Boğazım düğüm düğüm. Seni çok özledim Annem. Bu yalan dünyada bir daha gülmen için canımı verirdim... Katiller hesabını verecek.”



“Hesap vereceksiniz”



İsias Otel enkazında öğretmen eşi Pamir ve 12 yaşındaki oğlu Atakan Celal Konuklu’yu kaybeden Şenay Konuklu’nun paylaşımı:

"Hesap vereceksiniz,

Atakanım için,

Pamirim için,

Yıktığınız yarım bıraktığınız ailem için,

Adel’imin abisini, babasını diri diri gömdüğünüz için,

en sevdiklerimize mezar olan İsias Hotel için Melekler Takımının annelerine hesap vereceksiniz”



“Dayanamıyorum annem”



İsias Otel enkazında kızı Selin’i kaybeden anne Ruşen Karakaya’nın paylaşımı:

“Dayanamıyorum annem, Selinim. Bu acıya dayanamıyorum.

Benim güzel, cesur, isdediği her şeyi yapabilen, sevgi dolu, kalbinin isdediğini başarabilen, kararlılığı en güçlü özelliği olan Selin'im, senin ve arkadaşlarının geleceğini çalanlardan hesap soracayık annem!”



“Bir kadın en çok anne olmayı sever hayatta”



Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden öğrencilerimizden Mert Niyazi Topukçuoğlu'nun annesi Sena Bundak Topukçuoğlu’nun paylaşımı:

"Bir kadın en çok anne olmayı sever hayatta... Çocuğunu sevgiyle, fedakarlıkla, zorluklara rağmen büyütmeyi, mutlu etmeyi sever... Ama çocuğu elinden alınırsa tüm dünya karṣısında dursa da hesabını sorar! Hem de tüm kadınlar birlikte sorar!”



"Prenseslerim toprak incitmesin sizi”



İsias Otel enkazında eşi Duygu Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı’yı kaybeden Caner Kalaycı'nın paylaşımı:

"Prenseslerim toprak incitmesin sizi. Nurlarda uyuyun canlarım. Her zaman takip edeceğim

Neşeniz hayata bağlılığınız hiçbir zaman unutulmayacak. Siz hiçbir zaman unutulmayacaksınız"





