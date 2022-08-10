Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar

Futbol liglerinde mücadele eden takımlar çalışmalarını sürdürürken hazırlık maçlarıyla da güçlerini görüyorlar. Dün Lefkoşa'da süper lig takımları hazırlık karşılaşmalarında güçlerini denediler.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

K.Kaymaklı - Doğan T. Birliği 2-1

Hamitköy - China B.G. Gücü 0-4

Göçmenköy - Y. Dumlupınar 1-2

