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Emirhan İlkhan, Torino’da

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Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ınSerie A ekibi Torino'ya transfer olduğunu açıkladı

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Emirhan İlkhan, Torino’da
Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Emirhan İlkhan’ın transferi için Torino Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne kesin transferi konusunda; 4 milyon 500 bin avro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapılarından yetişen ve 4,5 milyon avro serbest kalma bedeli bulunan 18 yaşındaki Emirhan'ın siyah-beyazlı takımda devam etmesi için her şeyi yaptıklarını ancak oyuncunun kalmak istemediğini söylediğini açıklamıştı.
 
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