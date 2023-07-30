banner913
banner932
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
135 0
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
20 0
 
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
23 0
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
26 0
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
25 0
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
35 0
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
36 0
banner964

Hamitköy Futbol Akademisi’nde antrenmanlar yoğunlaştı

banner476

banner825
Hamitköy Futbol Akademisi’nde antrenmanlar yoğunlaştı
Hamitköy Futbol Akademisi’nde (HFA) Yaz aylarının gelmesiyle birlikte antrenmanlar yoğunlaşırken, koordinatör Fırat Deniz sorumluluğunda farklı kategorilerde çocukların futbol eğitimi devam ediyor.
Hamitköy Futbol Akademisi’nin küçük yaş grupları, Perçinci Futbol Akademisi ile maç yaparak eğitimlerini sürdürdüler. Ortaköy Stadında, Perçinci Futbol Akademisine misafir olanHamitköy Futbol Akademisi öğrencileri, rakipleriyle birlikte dostça mücadele ederek keyifli bir futbol günü geçirdiler.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.