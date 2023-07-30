Hamitköy Futbol Akademisi’nde antrenmanlar yoğunlaştı

Hamitköy Futbol Akademisi’nde (HFA) Yaz aylarının gelmesiyle birlikte antrenmanlar yoğunlaşırken, koordinatör Fırat Deniz sorumluluğunda farklı kategorilerde çocukların futbol eğitimi devam ediyor.

Hamitköy Futbol Akademisi’nin küçük yaş grupları, Perçinci Futbol Akademisi ile maç yaparak eğitimlerini sürdürdüler. Ortaköy Stadında, Perçinci Futbol Akademisine misafir olanHamitköy Futbol Akademisi öğrencileri, rakipleriyle birlikte dostça mücadele ederek keyifli bir futbol günü geçirdiler.



