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Binatlı’nın takviyeleri Karşıyaka’dan

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Binatlı’nın takviyeleri Karşıyaka’dan
1.Lig’in batı ekiplerinden Binatlı, Miracle Karşıyaka’dan Mehmet Gürpınar ve Tahir Sovukoluk’u renklerine bağladı
Birinci Lig’in batı ekiplerinden Binatlı, yeni sezon hazırlıklarına hafta başından bu yana devam ederken, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Binatlı, süper ligin yeni takımı Miracle Karşıyaka’dan geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Baf Ülkü Yurdu’nda geçiren Mehmet Gürpınar ve geçtiğimiz sezonu Girne Halk Evi’nde tamamlayan Tahir Sovukoluk’u transfer etti.
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü iki oyuncunun da transferini sosyal medya aracılığıyla duyurdu.
 
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