Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın en iyisi

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da "Yılın En İyi Orta Saha Oyuncusu" seçildi.
Inter formasıyla şampiyonluğa ulaştığı sezonda Serie A'da 31 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 13 gol, 3 asiste imzasını atmıştı.
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