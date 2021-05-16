Güneyde Girne şampiyon

Girne kökenli Kıbrıslı Rumların kulübü, Girne Futbol Kulübü (PAEEK), Güney Kıbrıs 2.Liginde şampiyon oldu.

Ligde oynanan mücadeleler sonucunda Güney Kıbrıs 2.Ligini şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez en üst ligde mücadele etmeye hak kazanan Girne Futbol Kulübü, kupasını aldı.PAEEK, en yakın takipçisi Aris Limasol ile birlikte 70 puan toplasa da averajla ligi şampiyon olarak tamamladı.

