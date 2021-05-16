Antrenmanlara başlıyorlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulunun onayından sonra antrenman izni vermesi, takımların da yeni sezon hazırlıklarına başlamasını sağladı.

K-PET Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, Lefke ve Gençlik Gücü antrenmanlara başlama kararı aldılar. Mağusa Türk Gücü ve Lefke, Pazartesi günü antrenmanlara başlayacak. Gençlik Gücü ise Salı günü sahaya inecek.

