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Gol düellosunda kazanan çıkmadı

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında düşme hattında bulunan İstanbulspor ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede 6 gol çıkarken, karşılaşma 3-3 beraberlik sona erdi

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Gol düellosunda kazanan çıkmadı
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Süper Lig'in 30. haftasında kümede kalma mücadelesi veren İstanbulspor evinde Antalyaspor'u ağırladı. 6 golün kaydedildiği maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3'lük skorla tamamlandı. 

Ev sahibi takımın gollerini 6'da Rroca, 45'te Ba ve 55'te Ergün attı. Antalyaspor'un gollerini ise 42'de Fernando, 51 ve 88'de penaltıdan Haji Wright kaydetti.

İstanbul'da gol düellosunda kazanan çıkmadı. 

Amerikalı golcü Wright bu sezon Süper Lig'de 15. golünü kaydetti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda başlayan mücadeleyi Yiğit Arslan yönetti. 

İstanbulspor puanını 28, Antalyaspor ise 33 yaptı.

Ligin 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak İstanbulspor'da sarı kart gören DavisJensen, DemeacoDuhaney, MahamadouBa ve Onur Ergün forma giyemeyecek.

Etiketler; #İstanbulspor #Antalyaspor
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