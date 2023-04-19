Osman Çetintaş Büyükler Liginde Final Serisi 2. karşılaşmaları oynanacak

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022-2023 Osman Çetintaş Büyükler Liginde Final Serisi ikinci karşılaşmaları yarın akşam Atatürk Spor Salonunda oynanacak .

Büyük Bayanlarda seride 2-0 üstünlük kuran DAÜ , Vakıflar karşısında bu müsabakadan galip ayrılması halinde sezon şampiyonluğu elde edecek. Müsabaka saat 18.00 de başlayacak.

Büyük Erkeklerde Vakıflar , DAÜyü konuk edecek . Final Serisine 1-0 dezavantajlı başlayan Vakıflar Mağusa da oynana ilk karşılaşmayı 3-2 kazanarak seride durumu 1-1 e getirmişti.

Her iki takım seride 2-1 avantajı yakalamak için saat 20.00 de karşı karşıya gelecek.

Şampiyon Melekler Alt Yapı Liglerinde klasman müsabakaları 22 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazartesi oynanacak olan 6 karşılaşma ile tamamlanacak. Bu müsabakaların ardından

U14 Kızlar ve U18 Kızlarda Yarı Final Serisi müsabakaları oynanacak. U14 Kızlarda Yarı Final Serisi 29 Nisan , U18 Kızlarda ise 2 Mayıs da başlayacak.

Haftanın Programı

Osman Çetintaş Büyükler Ligi

20 Nisan Perşembe

Vakıflar -DAÜ bayan saat 18.00 ASS

Vakıflar -DAÜ Erkek saat 20.00 ASS

Şampiyon Melekler Alt Yapı Ligleri

U14 Kızlar

22 Nisan Cumartesi

DAÜ -GMBÇS saat 13.00 LMPS

MSA-KGM saat 13.00 Arena

MGA-Vakiflar saat 14.30

Arena

U15 Erkekler

DAÜ-KGM saat 14.30 LMPS

