Osman Çetintaş Büyükler Liginde Final Serisi 2. karşılaşmaları oynanacak

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022-2023 Osman Çetintaş Büyükler Liginde Final Serisi ikinci karşılaşmaları yarın akşam Atatürk Spor Salonunda oynanacak .
Büyük Bayanlarda seride 2-0 üstünlük kuran DAÜ , Vakıflar karşısında bu müsabakadan galip ayrılması halinde sezon şampiyonluğu elde edecek. Müsabaka saat 18.00 de başlayacak.
Büyük Erkeklerde Vakıflar , DAÜyü konuk edecek . Final Serisine 1-0 dezavantajlı başlayan Vakıflar Mağusa da oynana ilk karşılaşmayı 3-2 kazanarak seride durumu 1-1 e getirmişti.
Her iki takım seride 2-1 avantajı yakalamak için saat 20.00 de karşı karşıya gelecek.
Şampiyon Melekler Alt Yapı Liglerinde klasman müsabakaları 22 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazartesi oynanacak olan 6 karşılaşma ile tamamlanacak. Bu müsabakaların ardından
U14 Kızlar ve U18 Kızlarda Yarı Final Serisi müsabakaları oynanacak. U14 Kızlarda Yarı Final Serisi 29 Nisan , U18 Kızlarda ise 2 Mayıs da başlayacak.
Haftanın Programı
Osman Çetintaş Büyükler Ligi
20 Nisan Perşembe
Vakıflar -DAÜ bayan saat 18.00 ASS
Vakıflar -DAÜ Erkek saat 20.00 ASS
Şampiyon Melekler Alt Yapı Ligleri
U14 Kızlar
22 Nisan Cumartesi
DAÜ -GMBÇS saat 13.00 LMPS
MSA-KGM saat 13.00 Arena
MGA-Vakiflar saat 14.30
Arena
U15 Erkekler
DAÜ-KGM saat 14.30 LMPS
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