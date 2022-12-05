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Göçmenköy’de Yusuf ameliyat olacak

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Göçmenköy’de Yusuf ameliyat olacak
Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’ün deneyimli kalecisi Yusuf Yontar dizinden ameliyat olacak.
Sezon içerisinde sakatlık yaşayan ve sakatlığının performansını olumsuz etkilediği başarılı kaleci Yusuf Yontar son Miracle Değirmenlik maçında da sahaya ilk 11’de çıkmasına rağmen, maça devam edemedi. Maçın 46. Dakikasında yerini Kemal Ağrı’ya bırakan Yusuf Yontar, kısa süre içerisinde dizinden ameliyat olacak. Göçmenköy yönetimi ameliyat için Yusuf’u Türkiye’ye gönderecek.
 
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