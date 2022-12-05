banner875
banner885
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
14 0
21 0
 
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
7 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
36 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
21 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
26 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
banner878
banner887

"Sambacılar" gol şovla çeyrek finalde

banner476

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Katar'da adeta şov yapan "Sambacılar", çeyrek finalde Hırvatistan ile eşleşti

banner825
"Sambacılar" gol şovla çeyrek finalde

Stadyum 974'te oynanan maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetti. TRT 1, TRT 4K, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den izleyiciyle buluşan karşılaşmada "Sambacılar"ın şovu vardı.

Güney Kore'yi 4-1'lik skorla deviren turnuvanın favori takımlarından Brezilya, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Brezilya'nın golleri 7'de Vinicius Junior, 12'de Neymar (p), 29'da Richarlison ile 36'da Paqueta'dan geldi.

Güney Kore'nin tek sayısını ise 77'de Paik Seung-Ho kaydetti.

Maçtan öne çıkanlar

Brezilya maça; Alisson; Militao, Silva, Marquinhos, Danilo; Paquetá, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius ve Richarlison ilk 11'iyle başladı.

Güney Kore ise sahaya; Seung-Gyu; Jin-Su, Kim Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan; Young-Gwon, Hwang Inbeom, Jae-Sung; Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son 11'iyle çıktı.

Brezilya, 7. dakikada Vinicius Jr.'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 12'yi gösterirken Neymar, penaltıdan kaydettiği golle takımı adına skoru 2-0'a getirdi. Neymar, bu golle Pele ve Ronaldo'nun ardından 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü Brezilyalı oyuncu olarak tarihe geçti.

29. dakikada sahneye çıkan Richarlison ile Brezilya farkı 3'e çıkardı.

Richarlison'un golünde pası veren 38 yaşındaki Thiago Silva, bir Dünya Kupası maçında asist yapan en yaşlı oyuncu oldu.

Samba hız kesmiyor! 36'da Paqueta'nın golü... Brezilya, Güney Kore karşısında skoru 4-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı Brezilya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Güney Kore'nin golü geliyor! 77. dakikada Paik Seung-Ho takımı adına farkı üçe indiren golü kaydetti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 yendi ve çeyrek final biletini aldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.