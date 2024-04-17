Göçmenköy tarihinde ilk kez finalde

Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Karşıyaka'da 2-0 galibiyetle sahadan ayrılan Göçmenköy adını finale yazdırdı. Göçmenköy tarihinde ilk kez kupada final oynayacak

Şengül Törehan StadıKerem Eran, Özal Çağlayan, Ahmet GençErdoğan Nay, İlker İnceler, Azat Tip (Dk.83 Behiç), Sena Develioğlu, Assane Diatta, Ahmet Hatay, Sertan Kurukafa, Toykan Hacet (Dk.64 Ahmet Kara), Mustafa Süzgen (Dk.83 Aksel), Billy Michael, İlker Tek (Dk.64 M. Göktaş)Kıvanç Demircioğlu, Bilal Ceylan, Isaac Owusu, Bayram Anday (Dk.63 Bekir), Reşit Erişik, İbrahim Çıdamlı, Remzi Betmezoğlu, Quentin Debouto (Dk.90+4 Musa), Kadir Çetinkaya (Dk.78 Mevlüt), Gime Toure, Eray VudalıDk.90+3 Quentin Debouto, Dk.90+6 Bekir Yıldız (Göçmenköy)Northernland Kıbrıs Kupası yarı final 2. maçında Karşıyaka ile Göçmenköy karşılaştı. 2-1 Göçmenköy üstünlüğü ile tamamlanan ilk maçın rövanşı Karşıyaka, Şengül Törehan Stadı’nda oynandı.Kerem Eran’ın yönettiği Karşıyaka – Göçmenköy maçının ilk devresi düşük tempoda geçerken devreden gol sesi çıkmadı. Billy ile etkili olmaya çalışan Karşıyaka karşısında Göçmenköy sahada istediğini daha iyi yapan taraf olurken, son bölümde mutlak kazanması gereken Karşıyaka’nın oyun disiplininden kopmasından yararlanan Göçmenköy, uzatma anlarında önce Debuto sonra ise sonradan oyuna giren Bekir ile skoru 0 – 2 yapıp maçı kazandı.Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Karşıyaka’da 2 – 0 galibiyet elde eden Göçmenköy finale yükselirken, tarihinde ilk kez kupada final oynayacak.(Fotoğraflar: Özgür Göksel)