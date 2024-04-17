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Türk Ocağı, çifte kurultay yapacak

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Türk Ocağı, çifte kurultay yapacak
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Aksa Süper Lige haftalar önce veda eden Girne temsilcisi Türk Ocağı Limasol Spor Kulübünde Adnan Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu, 2 önemli kurultay gerçekleştirecek.
Türk Ocağı Limasol Spor Kulübünün ilk kurultayı tüzük kurultayı olacak. Tüzük kurultayı 30 Nisan saat 19:30’da kulüp lokalinde gerçekleştirilecek. İkinci kurultay ise olağan genel kurultayı olacak. Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü olağan genel kurulu 8 Mayıs saat 19:30’da kulüp lokâlinde gerçekleştirilecek. Türk Ocağı Limasol Spor Kulübünden yapılan açıklamada “Kulübümüzün gidişatı ve geleceği açısından önemli iki tane kurultayımız olacaktır. Siz değerli Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü üyelerimiz, taraftarlarımız ve sempatizanlarımızı, kulübümüzün kurultaylarında aramızda görmekten onur duyarız.” İfadeleri kullanıldı.
 
 
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