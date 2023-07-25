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Gençlik Gücü’nde kiralıklar açıklandı

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Gençlik Gücü’nde kiralıklar açıklandı
Süper Ligin yeşil beyazlı Lefkoşa ekibi China Bazaar Gençlik Gücü yeni sezon çalışmalarına devam ederken,anlaşma sağlayamadığı ve takımda düşünülmeyen futbolcuları kiralık listesine koydu.
Listede 18 isim yer alıyor. Gençlik Gücü 2023-24 sezonu kiralık oyuncu listesi şu şekilde:
Kemal Bağbal, İbrahim Karadal, Sezgin Dağ, Arif Öztürk, Çağdaş Çevik, Erdinç Yılmaz, Halil Akhan, Hüseyin Küsbeci, Abdullah Çapan, İltaç Keçeli, Akın Yıldırım, Koray Ahmed, Ömer Faruk Kalbur, Raif Selden, Andaç Aşık, Vedat Açık, Yunus Emre Kurumuş, Yusuf Şahin
 
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