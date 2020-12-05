Gençlerden, Alanya’ya çelme

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-1 galip geldi. Alanyaspor 11. hafta sonunda ligde ilk mağlubiyetini aldı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-1 galip geldi

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor karşısında 41. dakikada Berat Özdemir'in golü ile 1-0 öne geçti. Ankara ekibi soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda baskıya devam eden Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ın 75. dakikada attığı gol ile topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı.

Konuk ekip Alanyaspor, rakip kalede baskısını arttırdı, 83. dakikada Anastasios Bakasetas'ın penaltı golü ile farkı 1'e düşürdü. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Gençlerbirliği galibiyeti ile sonlandı.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata bu maçla son verdi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de puanını 8'e çıkardı.

