Göztepe ile Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'la evinde 1-1 berabere kaldı

Göztepe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede ilk yarı dikkate değer tehlike pozisyon yaşanmadan 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda Kayserispor adında 73. dakikada golü bulan Henrique takımını 1-0 öne geçirdi. 86. dakikada sahneye çıkan Soner ise ev sahibi Göztepe'ye 1 puanı getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe puanını 15'e yükseltirken, Kayserispor da 8. puanını hanesine yazdırdı.

