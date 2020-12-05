Göztepe ile Kayserispor yenişemedi

Göztepe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede ilk yarı dikkate değer tehlike pozisyon yaşanmadan 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıda Kayserispor adında 73. dakikada golü bulan Henrique takımını 1-0 öne geçirdi. 86. dakikada sahneye çıkan Soner ise ev sahibi Göztepe'ye 1 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe puanını 15'e yükseltirken, Kayserispor da 8. puanını hanesine yazdırdı.
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