Galatasaray, Süper Kupa için TFF’ye başvurdu

Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu

Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu. Sarı kırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynanması için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

Kulüp, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacağı açıklanan Süper Kupa müsabakasının Türkiye'ye alınmasını talep etti.

2023 Turkcell Süper Kupa'da geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Daha önce iki kulübün divan kurulları mücadelenin Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Türkiye'de oynanması için yönetim kurullarına tavsiye kararı almıştı.

