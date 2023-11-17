banner913
banner932
Kaner Brand House, 3 yaşında!
Kaner Brand House, 3 yaşında!
30 0
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
21 0
 
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
14 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
30 0
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
118 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
22 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
32 0
banner964
banner985

Camavinga'dan kötü haber

banner476

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız genç yetenek EduardoCamavinga, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak

banner974
Camavinga'dan kötü haber
banner971
Real Madrid Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, milli takım kampı sırasında sakatlanarak Madrid'e dönen 21 yaşındaki oyuncunun, sağ diz dış yan bağlarında kopma meydana geldiği tespit edildi.
İspanya basınında yer alan haberlere göre ise Camavinga'nın, sahalara 8-10 hafta arası sürecek tedavinin ardından dönmesi bekleniyor.
Geçen hafta Real Madrid ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan orta saha oyuncusu, bu sezon İspanya temsilcisinde tüm kulvarlarda 17 maçta görev almıştı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.