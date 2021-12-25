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Galatasaray galibiyeti hatırladı

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 7 maçlık galibiyet hasretini dindirdi

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Galatasaray galibiyeti hatırladı
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Nef Stadı'nda oynanan maçı hakem Ali Şansalan yönetti.

Mücadele, 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla ligde 7 maçlık aranın ardından galibiyetle tanışan Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti.

22 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ise 14. sırada kaldı.

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