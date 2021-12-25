Galatasaray galibiyeti hatırladı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Nef Stadı'nda oynanan maçı hakem Ali Şansalan yönetti.
Mücadele, 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla ligde 7 maçlık aranın ardından galibiyetle tanışan Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti.
22 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ise 14. sırada kaldı.