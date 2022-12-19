banner875
banner885
22 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
16 0
 
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
12 0
"Altın Top" Messi'nin
9 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
14 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
58 0
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
banner878
banner887

Galatasaray'da Icardi sahalara dönüyor

banner898

Galatasaray'da, Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Arjantinli futbolcunun, kısa süre sonra sahalara dönmesi bekleniyor

banner825
Galatasaray'da Icardi sahalara dönüyor
banner892
Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular takıma katılmaya devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda, MauroIcardi de bu isimlerden biri.
Dünya Kupası için lige verilen arada antrenmanda sakatlanan Arjantinli futbolcu, tedavi için ülkesine gitmişti.
Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönerek bireysel çalışmalara başladı.
Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan MauroIcardi'nin kısa süre sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
29 yaşındaki futbolcunun, pazar günü oynanacak İstanbulspor maçına yetiştirilmesi gündemde.
Ancak sağlık ekibinin riske girmek istemediği ve Icardi'yi, Fenerbahçe derbisine hazırlamayı planladığı öğrenildi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.