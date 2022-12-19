DAÜ Uluslararası “Basketball Cup Of Nations 2022” turnuvasında şampiyonlar belli oldu

DAÜ Uluslararası “Basketball Cup of Nations” turnuvasında, Kadınlarda Türkiye Cumhuriyeti, erkeklerde ise Nijerya şampiyon oldular

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Basketball Cup of Nations” turnuvasında şampiyonlar, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanan final müsabakalarının ardından belli oldu. Kadınlar final maçında Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 21-20’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Erkekler final maçında ise Nijerya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 22-20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçlarında kadınlarda İran’ı 12-6’lık skorla mağlup eden Uganda üçüncülüğü elde ederken, erkeklerde Kongo’yu 12-8 mağlup eden Türkiye Cumhuriyeti üçüncü oldu.

Turnuvanın en skorer kadın oyuncusu ve en değerli kadın oyuncusu Zeynep Gül Tan seçildi. Turnuvanın en skorer erkek oyuncusu Coşkun Cumaoğulları, en değerli erkek oyuncu ise Isiaka Saliu oldu. Turnuvanın en centilmen kadın takımı Uganda seçilirken, en centilmen erkek takımı ise Kongo oldu. Takımlarına en fazla destek olan topluluk ödülünü ise Nijerya kazandı. Turnuva kapsamında düzenlenen Serbest Atış Yarışması’nı kadınlarda Santina Lara McMillan, erkeklerde Obed Wajikila Mwamba, Üçlük Yarışması’nı kadınlarda Zeynep Gül Tan, erkeklerde Emre Baycan, Smaç Yarışması’nı ise Sari Aljoulani kazandı.

Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ve başarılı sporculara ödülleri DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Spor İşleri Müdürlüğü personeli tarafından takdim edildi.

