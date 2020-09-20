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Galatasaray 2'de 2 yaptı

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Süper Lig'in ikinci haftasında MedipolBaşakşehir evinde Galatasaray'a 2-0 yenildi. Sarı-kırmızlılar, ligde ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. MedipolBaşakşehir ise yine puanla tanışamadı

Galatasaray 2'de 2 yaptı
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Serkan Ok
MedipolBaşakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 86 Mehmet Topal), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Mbombo), Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 81 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 46 Crivelli), Aleksic, DembaBa
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi (Dk. 59 Linnes), Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 72 Etobo), Arda Turan (Dk. 72 Babel), Falcao (Dk. 72 Diagne)
Goller: Dk. 14 Falcao (penaltıdan), Dk. 76 Belhanda (Galatasaray)
 
MedipolBaşakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.
Zorlu maçta Galatasaray rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Sarı-kırmızlı ekibin gollerini 14. dakikada penaltıdan Falcao, 76. dakikada da Belhanda attı.
İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti. Ligin ilk haftasında AtakaşHatyspor'a yenilen son şampiyon MedipolBaşakşehir ise yine puanla tanışamadı.
 
 
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