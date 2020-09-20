Galatasaray 2'de 2 yaptı

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Serkan Ok
MedipolBaşakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 86 Mehmet Topal), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Mbombo), Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 81 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 46 Crivelli), Aleksic, DembaBa
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi (Dk. 59 Linnes), Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 72 Etobo), Arda Turan (Dk. 72 Babel), Falcao (Dk. 72 Diagne)
Goller: Dk. 14 Falcao (penaltıdan), Dk. 76 Belhanda (Galatasaray)
MedipolBaşakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.
Zorlu maçta Galatasaray rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Sarı-kırmızlı ekibin gollerini 14. dakikada penaltıdan Falcao, 76. dakikada da Belhanda attı.
İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti. Ligin ilk haftasında AtakaşHatyspor'a yenilen son şampiyon MedipolBaşakşehir ise yine puanla tanışamadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.