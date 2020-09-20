Galatasaray 2'de 2 yaptı

Süper Lig'in ikinci haftasında MedipolBaşakşehir evinde Galatasaray'a 2-0 yenildi. Sarı-kırmızlılar, ligde ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. MedipolBaşakşehir ise yine puanla tanışamadı

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

MedipolBaşakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 86 Mehmet Topal), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Mbombo), Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 81 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 46 Crivelli), Aleksic, DembaBa

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi (Dk. 59 Linnes), Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 72 Etobo), Arda Turan (Dk. 72 Babel), Falcao (Dk. 72 Diagne)

Goller: Dk. 14 Falcao (penaltıdan), Dk. 76 Belhanda (Galatasaray)



MedipolBaşakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

Zorlu maçta Galatasaray rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Sarı-kırmızlı ekibin gollerini 14. dakikada penaltıdan Falcao, 76. dakikada da Belhanda attı.

İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti. Ligin ilk haftasında AtakaşHatyspor'a yenilen son şampiyon MedipolBaşakşehir ise yine puanla tanışamadı.



