Liverpool'u Mane uçurdu

Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Premier Lig'in 2. haftası Chelsea - Liverpool maçına sahne oldu. StamfordBridge'de oynanan maçta Liverpool 50. ve 54. dakikalarda Mane'nin attığı gollerle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

45+1'de AndreasChristensen'in kırmızı kart gördüğü Chelsea'de 75. dakikada Jorginho'nun kullandığı penaltı vuruşunda Alisson gole izin vermedi.

Bu sonuçla son şampiyon Liverpool üst üste ikinci galibiyetini aldı. İlk hafta sahadan galibiyetle ayrılan Chelsea ikinci maçında mağlubiyeti tattı.

