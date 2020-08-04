Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2019-2020 sezonu için noktayı koydu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 4 Ağustos 2020, Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları aldı.

KTFF Yönetim Kurulu kararları şöyle:

K-Pet Süper Lig’de 27., 28., 29., 30. hafta ve Play-Out 1., 2. hafta maçlarının; K-Pet 1. Lig’de 27., 28., 29., 30. hafta ve Play-Off 1., 2., 3. hafta Play-Out 1., 2., 3., hafta; U-21 Süper Lig Şampiyonluk Grup 1., 2., 3., hafta; Nicosia Group Kıbrıs Kupası Yarı Final 2. Maç; BTM 2. Ligi 1. hafta maçlarının tescil edilmesine;

2019-2020 Sezonu;

K-Pet Süper Lig şampiyonu olarak Mağusa Türk Gücü SK’nın

K-Pet 1. Lig şampiyonu olarak Mesarya SK’nın

U-21 Süper Lig şampiyonu olarak Mağusa Türk Gücü SK’nın

U-21 1. Lig şampiyonu olarak Yonpaş Dumlupınar TSK’nın

KTFF U-17 Ligi Şampiyonu Türk Ocağı Limasol’un

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup şampiyonu olarak Yeniboğaziçi DSK

BTM 1. Ligi Beyaz Grup şampiyonu olarak Değirmenlik SK

BTM 1. Ligi Play-Off şampiyonu olarak İncirli SK ‘nın tescil edilmesine ve;

2019-2020 Futbol sezonunda liglerde gol kralı olan kişilerin aşağıdaki şekilde tescil edilmesine;

K-Pet Süper Lig Gol Kralının JOHN EBUKA OKOYE (39 Gol – Yenicami AK)

K-Pet 1. Lig Gol Kralının HALİL TURAN (28 Gol – Mesarya SK)

U-21 Süper Lig Gol Kralının ARDA EREN METİN (65 Gol – Doğan Türk Birliği)

U-21 1. Lig Gol Kralının OLADIMEJI ADEWOLE (46 Gol – Y. Dumlupınar SK)

2019-2020 Futbol Sezonunda Centilmenlig’de şampiyon olan takımların aşağıdaki şekilde tescil edilmesine;

K-Pet Süper Lig Centilmenlig: GÖNYELİ SK

K-Pet 1. Lig Centilmenlig: GÖRNEÇ KSK

Yine 2019-2020 furbol sezonu sonucunda K-Pet Süper Ligi 15. Sırada tamamlayan Çetinkaya TSK, 16. Sırada tamamlayan Gençlik Gücü TSK’nın ve Play Out Grubu’nu son sırada tamamlayan Düzkaya KOSK’un bir alt lig olan K-Pet 1. Lig’e düşmesi; K-Pet 1. Lig’i 1. Sırada tamamlayan Mesarya SK, 2. Sırada tamamlayan Y. Dumlupınar SK, ve K-Pet 1. Lig Play Off Grubu’nu 1. Sırada tamamlayan Girne Halk Evi SK’nın bir üst lig olan K-Pet Süper Lig’e çıkmasına;

K-Pet 1. Ligi 15. Sırada tamamlayan Ozanköy SK ve 16. Sırada tamamlayan Doğancı SK’nın ve 1. Lig Play Out Grup maçlarını son sırada tamamlayan Lapta TBSK’nın bir alt lig olan BTM 1. Lige düşürülmesi; BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Şampiyonu Yeniboğaziçi SK, Beyaz Grup Şampiyonu Değirmenlik SK’nın ve BTM 1. Lig Play Off Finali şampiyonu İncirli SK’nın bir üst lig olan K-Pet 1. Lige çıkmasına;

BTM 1. Lig Kırmızı Grup’u 10. Sırada tamamlayan Yarköy PGSK ile BTM 1. Lig Beyaz Grup’u 9. Sırada tamamlayan Zümrütköy SK’nın ve BTM 1. Lig Play Out finalini kaybeden Dipkarpaz TSK’nın bir alt lig olan BTM 2. Lige düşürülmesine; karar verilmiştir...