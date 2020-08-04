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Kuzey Sahil Yolu'ndaki çökmeler için tadilat başlıyor

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Kuzey Sahil Yolu, Esentepe-Bahçeli-Tatlısu kesiminin 21 km'lik bölümü içinde oluşan çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için yapılan proje çalışması ile ilgili bloke talebinin bugün Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığını ve proje çerçevesinde ihale çalışması başlatıldığı belirtildi

Kuzey Sahil Yolu'ndaki çökmeler için tadilat başlıyor

Karayolları Dairesi, Kuzey Sahil Yolu, Esentepe-Bahçeli-Tatlısu kesiminin 21 km'lik bölümü içinde oluşan çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Sahil Yolu, Esentepe-Bahçeli-Tatlısu kesiminin 21 km'lik bölümü içinde oluşan çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için yapılan proje çalışması ile ilgili bloke talebinin bugün Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığını ve proje çerçevesinde ihale çalışması başlatıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, ilgili bölümde yarma, dolgu, altyapı güçlendirmeleri, asfalt yenileme, yol çizim ve oto korkuluk yenilemesi içeren proje çerçevesindeki çalışmaların başlama takviminin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi. 

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