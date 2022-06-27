Fenerbahçe'de milli oyuncular döndü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını milli takımdan dönen oyuncularla sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Teknik direktör JorgeJesus yönetimindeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, istasyon çalışmasıyla antrenmanın basına açık bölümünü tamamladı.

Fenerbahçe'de milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker'a yo-yo testi uygulandı.

Zajc öğleden sonra takıma katılırkken, sakatlığı süren Nazım Sangare ve dün evlenen DimitrisPelkas idmanda yer almadı.

