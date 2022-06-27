banner762
banner815
Doyasıya bir eğlence yaşandı
Doyasıya bir eğlence yaşandı
54 0
"Hiç ders almıyoruz"
33 0
 
22 0
Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu
Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu
32 0
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
67 0
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
25 0
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
26 0
banner797
banner854

Fenerbahçe'de milli oyuncular döndü

banner476

banner825
Fenerbahçe'de milli oyuncular döndü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını milli takımdan dönen oyuncularla sürdürdü.
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti.
Teknik direktör JorgeJesus yönetimindeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, istasyon çalışmasıyla antrenmanın basına açık bölümünü tamamladı.
Fenerbahçe'de milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker'a yo-yo testi uygulandı.
Zajc öğleden sonra takıma katılırkken, sakatlığı süren Nazım Sangare ve dün evlenen DimitrisPelkas idmanda yer almadı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.