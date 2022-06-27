Beşiktaş golcü transferine yöneldi

Beşiktaş, Weghorst'a imza attırmak için gün sayıyor. Hollandalı golcü ile görüşmelerde sona gelindi; kulübü Burnley ile de anlaşma sağlanmak üzere.
Pivot santrfor isteyen ve WoutWeghorst transferi için oldukça istekli olan teknik direktör Valerienİsmael de bu gelişmeden hayli memnun.
Hücum hattına en az 1 futbolcu daha katacak olan siyah-beyazlılar, Muleka ve Cenk Tosun için de görüşmelerine devam ediyor.
Standart Liege, Muleka için yapılan ilk teklife sıcak bakmadı. 3 milyon avroyu gözden çıkaran siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralama yoluna gidecek.
Cenk Tosun konusunda ise henüz anlaşma sağlanamadı. Geçen hafta fikir alış verişinde bulunan tarafların temaslarını hızlandırması bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.