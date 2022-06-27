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Beşiktaş golcü transferine yöneldi

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Beşiktaş gözünü golcü transferine çevirdi. Hollandalı WoutWeghorst’un hafta içinde siyah-beyazlılara imza atması bekleniyor. Beşiktaş, Jackson Muleka ve Cenk Tosun için de görüşmelerine devam ediyor

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Beşiktaş golcü transferine yöneldi
Beşiktaş, Weghorst'a imza attırmak için gün sayıyor. Hollandalı golcü ile görüşmelerde sona gelindi; kulübü Burnley ile de anlaşma sağlanmak üzere.
Pivot santrfor isteyen ve WoutWeghorst transferi için oldukça istekli olan teknik direktör Valerienİsmael de bu gelişmeden hayli memnun.
Hücum hattına en az 1 futbolcu daha katacak olan siyah-beyazlılar, Muleka ve Cenk Tosun için de görüşmelerine devam ediyor.
Standart Liege, Muleka için yapılan ilk teklife sıcak bakmadı. 3 milyon avroyu gözden çıkaran siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralama yoluna gidecek.
Cenk Tosun konusunda ise henüz anlaşma sağlanamadı. Geçen hafta fikir alış verişinde bulunan tarafların temaslarını hızlandırması bekleniyor.
 
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