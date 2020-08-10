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Fenerbahçe'de hedef Jose Sosa

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Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyen Jose Sosa'yı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, mali konularda anlaşma sağlanırsa Arjantinli oyuncuyla sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de hedef Jose Sosa
Fenerbahçe’de gözler, Jose Sosa ile yapılacak görüşmeye çevrildi. Orta sahaya lider bir oyuncu arayan sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldız için girişimlerini sürdürüyor.
Sosa’nın şartlarını menajerinden öğrenen ve düşünmeye geçen Fenerbahçe, mali konularda anlaşma sağlanırsa bonservisi elinde olan 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertlilerden 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euroluk yıllık maaş istediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi ile Sosa’nın menajerinin bir araya gelerek son pürüzleri gidermeye çalışacakları ifade edildi.
Kariyerini İstanbul’da sürdürmek isteyen deneyimli orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifine şu ana kadar olumlu yanıt vermedi.
Geride kalan sezonda bordo-mavili formayla 42 maça çıkan Jose Sosa, 11 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı.
 
 
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